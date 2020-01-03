AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد تكريمها من السيسي.. فتاة من ذوي القدرات: بحب أحمد موسى.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:45 ص
أحمد موسى و مريم
أحمد موسى و مريم عادل
Advertisements
البهى عمرو
قالت مريم عادل، طفلة من ذوى القدرات الخاصة، والتى تم تكريمها فى احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تحب الإعلام، وتقوم بكتابة الأخبار، وتتابع الأخبار كل يوم.

وأضافت مريم عادل خلال حوارها ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنها تتابع القنوات التلفزيونية، وتحب الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد.

وأشارت مريم عادل إلى أن لديها مواهب كثيرة منها السباحة و الكارتيه، و الفروسية، موضحة أنها بدأت فى الحصول على الميداليات من عام 2015.

وأوضحت مريم عادل، أنها بدأت بالمشاركة في ممارسة الألعاب الرياضية من 2011.

وأشارت مريم عادل إلى أن لا تخاف من الحصان، وتحبه، مؤكدة أنها حصلت على ميداليات كثيرة، وانها مستمرة فى حصد الميداليات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشرف بمحطة الزهراء: الخيول تحب من يحبها وتكره من يعاديها

في يومهم العالمي.. قصة نجاح مريم أول باليرينا مصرية من أصحاب الهمم| صور

مشاركة من جنوب سيناء: التقيت بجنسيات كثيرة وقضايا المنتدى مفيدة.. فيديو

أحلى أب فى الدنيا .. طفل من ذوى القدرات يتحدث عن الرئيس السيسي.. فيديو

عزة مصطفى عن احتفالية قادرون باختلاف: حالة إنسانية غير مسبوقة.. فيديو

أحمد موسى: الداخلية أنشأت مركز تأهيل ذوي الهمم في 3 شهور.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

شرطة دبي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الإعلامية نجوى قاسم

أول تعليق من الجيش العراقي بعد قصف مطار بغداد

صوروني بالموبايلات.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تكشف كواليس الواقعة

عاجل | بعد التخفيض.. شعبة البترول تكشف مفاجأة عن أسعار الوقود| فيديو

الأهلى يقيد محمود كهربا بعد وصول بطاقته الدولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التوتر.. سيدة أمريكية تصاب بالشلل في الجانب الأيمن من وجهها.. شاهد

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل