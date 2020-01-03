بعد تكريمها من السيسي.. فتاة من ذوي القدرات: بحب أحمد موسى.. فيديو

قالت مريم عادل، طفلة من ذوى القدرات الخاصة، والتى تم تكريمها فى احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تحب الإعلام، وتقوم بكتابة الأخبار، وتتابع الأخبار كل يوم.



وأضافت مريم عادل خلال حوارها ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنها تتابع القنوات التلفزيونية، وتحب الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد.



وأشارت مريم عادل إلى أن لديها مواهب كثيرة منها السباحة و الكارتيه، و الفروسية، موضحة أنها بدأت فى الحصول على الميداليات من عام 2015.



وأوضحت مريم عادل، أنها بدأت بالمشاركة في ممارسة الألعاب الرياضية من 2011.



وأشارت مريم عادل إلى أن لا تخاف من الحصان، وتحبه، مؤكدة أنها حصلت على ميداليات كثيرة، وانها مستمرة فى حصد الميداليات.



