وسيم السيسي: معدل التخلف العقلي في الرجال ضعف نسبته بالنساء

ابدى عالم المصريات وسيم السيسي، إعجابه بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد الخطابات والتي قال فيها أنه نصير للمرأة ولن يوقع قانونًا فيه ظلم لها.



وأضاف السيسي خلال لقاء خاص لفضائية «On E»، مساء الخميس، والذي تقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»، إن المرأة بدأت في أخذ حقها إلى حد كبير، موضحا أن مقولة بعض المفكرين بعدم صلاح العالم إلا إذا حكمته المرأة، يرجع إلى طبيعة المرأة البناءة، المضادة لطبيعة الرجل الهدامة والمدمرة.



وتابع السيسي: «لو أن حكام العالم من النساء هيصعب عليها دماء الآلاف من الشباب أن تضيع في الحروب» منوها «متوسط الأعمار في النساء ست سنوات أكثر من الرجال، وأن معدل التخلف العقلي في الرجال مرتين أكثر وضعف النساء وفقًا للإحصائيات العلمية».



واستطرد السيسي «واجب علينا كمعشر رجال نتلم ومنقعدش نقولها أنا بفهم أكثر منك وأحسن منك».