AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محافظ الدقهلية: نادي المنصورة سيعود إلى سابق عهده وتم حل أزمته المالية .. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:19 ص
مداخلة محافظ الدقهلية
مداخلة محافظ الدقهلية
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال الدكتور إيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن نادي المنصورة من الأندية العريقة التي كانت تمد كرة القدم باللاعبين المشاهير على مستوى الجمهورية والكوادر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فريق المنصورة سيعود مجددا إلى سابق عهده وأن ينجح في الصعود مجددا إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتابع محافظ الدقهلية، أنه يستمتع بوجوده في الملعب ومشاهدة فريق المنصورة في المباريات، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتواجد المسئولين مع الشباب.

وأشار المحافظ إلى أن أبرز أزمات نادي المنصورة كانت تتمثل في الجانب المعنوي وهو ما نجح في تحقيقه والأمر الثاني تم تنفيذ دعم لوجيستي في النادي من خلال رجال الأعمال وعدد من المانحين، حيث كان يعاني النادي من بعض الأزمات المالية وتم تسديد جزء كبير من مستحقات اللاعبين ليحصد بعدها 12 نقطة في مسابقات دوري الدرجة الثانية على مدار المباريات الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يشهد حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس

تعليق جماهير الزمالك على أزمة المستحقات المالية الخاصة باللاعبين.. فيديو

حتى يعود إلى أمجاده.. محافظ الدقهلية يجتمع بمجلس إدارة نادي المنصورة

عايزين نفرح الجماهير.. محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة ويلتقي لاعبي فريق الكرة

وشك حلو يا مختار.. محافظ الدقهلية: أفتخر بلاعبي فريق نادي المنصورة لفوزهم الساحق

نظف بلدك وسامح أخاك .. محافظ الدقهلية يطلق حملتين من جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

لجنة التسعير التلقائي: تثبيت أسعار البنزين.. 6.5 جنيه لـ 80.. و7.75 جنيه لـ92

أصوات تخرج من القبور ولا يسمعها بني آدم لهذا السبب.. فيديو

نجوى قاسم.. رحيل قطعة الكريستال التي بكت مرتين على الهواء

هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟

إسعاد يونس تعلق على أزمة بهاء سلطان: سعيدة لحل الخلاف

فيديوجراف| سعودية تخلع الحجاب وتعتنق المسيحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التوتر.. سيدة أمريكية تصاب بالشلل في الجانب الأيمن من وجهها.. شاهد

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل