محافظ الدقهلية: نادي المنصورة سيعود إلى سابق عهده وتم حل أزمته المالية .. فيديو

قال الدكتور إيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن نادي المنصورة من الأندية العريقة التي كانت تمد كرة القدم باللاعبين المشاهير على مستوى الجمهورية والكوادر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فريق المنصورة سيعود مجددا إلى سابق عهده وأن ينجح في الصعود مجددا إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.



وتابع محافظ الدقهلية، أنه يستمتع بوجوده في الملعب ومشاهدة فريق المنصورة في المباريات، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتواجد المسئولين مع الشباب.



وأشار المحافظ إلى أن أبرز أزمات نادي المنصورة كانت تتمثل في الجانب المعنوي وهو ما نجح في تحقيقه والأمر الثاني تم تنفيذ دعم لوجيستي في النادي من خلال رجال الأعمال وعدد من المانحين، حيث كان يعاني النادي من بعض الأزمات المالية وتم تسديد جزء كبير من مستحقات اللاعبين ليحصد بعدها 12 نقطة في مسابقات دوري الدرجة الثانية على مدار المباريات الأخيرة.