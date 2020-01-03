علي جمعة يوضح أنواع المحبة في الإسلام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المسلم يبحثُ عن عناصر الرحمة التي بدأ الله بها كتابه، والتي أرسل بها رسوله ﷺ ، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».
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وأضاف علي جمعة في بيان له على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن النبيﷺ كان يقول عن نفسه وهو يؤدي رسالة ربه: «إنما بعثتُ رحمةً مُهداة»، مضيفًا: فمرحبًا بهدية ربنا سبحانه وتعالى.
وأوضح أن من عناصر الرحمة قيمة مهمة من القيم والأخلاق التي يرتضيها كل أحد، كل إنسان، كل أهل الأديان من المسلمين وغير المسلمين، بل من أهل الأديان وغير الأديان، هي قيمة: (المحبة) الحب، والحب عطاء، والعطاء كَرَم، وهذا لا تسمح به نَفْسٌ إلا إذا كانت رحيمة.
وأفاد مفتي الديار السابق، بأن هناك حب الله، وهناك حب الرسول، وهناك حب للمؤمنين، وهناك حب للجيران، مشيرًا إلى أن حب الله وحب الجار هو الذي تُبنى عليه الدعوة: « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)»آل عمران.
وأوضح أن المقصود بـالكلمة السواء: حب الله، وهي حب الجار، وإذا جئنا إلى الكلمة السواء (إلى حب الله وحب الجار)، فهذا من الرحمة، ونتيجته رحمة فيما بيننا.
وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول شيئًا من هذا وهو يُعلمنا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أَوَلَا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».
وأردف الدكتور علي جمعة أن: «إذن نحن أمام حب وقيمة الحب، يقول أننا لن ندخل الجنة حتى نؤمن، وكيف نؤمن والإيمان من الأمن، والإيمان من الرحمة، لابد أن نتحاب، والوسيلة بسيطة، وكانت هذه سنة سيدنا رسول الله ﷺ أن الشيء البسيط يُسبب النفع الكثير، فقال لنا: " أفشوا السلام بينكم"، فعندما نُفشي السلام بيننا يَحْدُث ويَنْعَقِد محبة».
اقرأ أيضًا: علي جمعة: هذا العمل يجعلك بجوار النبي في الجنة يوم القيامة
وأضاف علي جمعة في بيان له على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن النبيﷺ كان يقول عن نفسه وهو يؤدي رسالة ربه: «إنما بعثتُ رحمةً مُهداة»، مضيفًا: فمرحبًا بهدية ربنا سبحانه وتعالى.
وأوضح أن من عناصر الرحمة قيمة مهمة من القيم والأخلاق التي يرتضيها كل أحد، كل إنسان، كل أهل الأديان من المسلمين وغير المسلمين، بل من أهل الأديان وغير الأديان، هي قيمة: (المحبة) الحب، والحب عطاء، والعطاء كَرَم، وهذا لا تسمح به نَفْسٌ إلا إذا كانت رحيمة.
وأفاد مفتي الديار السابق، بأن هناك حب الله، وهناك حب الرسول، وهناك حب للمؤمنين، وهناك حب للجيران، مشيرًا إلى أن حب الله وحب الجار هو الذي تُبنى عليه الدعوة: « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)»آل عمران.
وأوضح أن المقصود بـالكلمة السواء: حب الله، وهي حب الجار، وإذا جئنا إلى الكلمة السواء (إلى حب الله وحب الجار)، فهذا من الرحمة، ونتيجته رحمة فيما بيننا.
وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول شيئًا من هذا وهو يُعلمنا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أَوَلَا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».
وأردف الدكتور علي جمعة أن: «إذن نحن أمام حب وقيمة الحب، يقول أننا لن ندخل الجنة حتى نؤمن، وكيف نؤمن والإيمان من الأمن، والإيمان من الرحمة، لابد أن نتحاب، والوسيلة بسيطة، وكانت هذه سنة سيدنا رسول الله ﷺ أن الشيء البسيط يُسبب النفع الكثير، فقال لنا: " أفشوا السلام بينكم"، فعندما نُفشي السلام بيننا يَحْدُث ويَنْعَقِد محبة».