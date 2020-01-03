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مرأة

توقفي عنها فورا.. عادات تقصف وتسقط الشعر

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:30 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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ريهام قدري
تشكو الكثير من الفتيات من تقصف وتساقط الشعر ويكون ذلك بسبب العادات السيئة جدًا تؤدي إلى تدمير الشعر وقدمت خبيرة التجميل نيفين جلال بعض العادات الخاطئة وهي:

1- تمشيط الشعر تحت الماء أثناء الاستحمام يتسبب في تقطيع الشعر.
2- استخدام الكريم وعدم غسل الشعر .. يسبب القشرة.
3- وضع الماء على المشط أثناء التمشيط كي يبقى شعرك مبلل و رطب يسبب جفاف للشعر.
4- استخدام فرشاة ذات أسنان كثيرة.. تسبب هيشان و تطاير للشعر.
5- التمشيط الأعلى إلى الأسفل يتسبب في تقطيع الشعر.
6- استخدام مكواة الشعر باستمرار يقوم باحراق الشعر.
7- القص الخاطئ للشعر.
8- شد الشعر بقوة في بعض التسريحات كالكعكة والضفيرة .. يسبب صلع لمناطق الشعر من الأمام.
9 - ربط الشعر مباشرةً بعد الاستحمام .. يظل محتفظا بالماء مدة أطول مما يسبب جفاف و رائحة للشعر.
10- استخدام شامبو تجاري رخيص وغير معروف .. يدمر الشعر لما يحتويه على كيماويات.
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