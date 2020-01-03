توقفي عنها فورا.. عادات تقصف وتسقط الشعر

تشكو الكثير من الفتيات من تقصف وتساقط الشعر ويكون ذلك بسبب العادات السيئة جدًا تؤدي إلى تدمير الشعر وقدمت خبيرة التجميل نيفين جلال بعض العادات الخاطئة وهي:
1- تمشيط الشعر تحت الماء أثناء الاستحمام يتسبب في تقطيع الشعر.
2- استخدام الكريم وعدم غسل الشعر .. يسبب القشرة.
3- وضع الماء على المشط أثناء التمشيط كي يبقى شعرك مبلل و رطب يسبب جفاف للشعر.
4- استخدام فرشاة ذات أسنان كثيرة.. تسبب هيشان و تطاير للشعر.
5- التمشيط الأعلى إلى الأسفل يتسبب في تقطيع الشعر.
6- استخدام مكواة الشعر باستمرار يقوم باحراق الشعر.
7- القص الخاطئ للشعر.
8- شد الشعر بقوة في بعض التسريحات كالكعكة والضفيرة .. يسبب صلع لمناطق الشعر من الأمام.
9 - ربط الشعر مباشرةً بعد الاستحمام .. يظل محتفظا بالماء مدة أطول مما يسبب جفاف و رائحة للشعر.
10- استخدام شامبو تجاري رخيص وغير معروف .. يدمر الشعر لما يحتويه على كيماويات.
1- تمشيط الشعر تحت الماء أثناء الاستحمام يتسبب في تقطيع الشعر.
2- استخدام الكريم وعدم غسل الشعر .. يسبب القشرة.
3- وضع الماء على المشط أثناء التمشيط كي يبقى شعرك مبلل و رطب يسبب جفاف للشعر.
4- استخدام فرشاة ذات أسنان كثيرة.. تسبب هيشان و تطاير للشعر.
5- التمشيط الأعلى إلى الأسفل يتسبب في تقطيع الشعر.
6- استخدام مكواة الشعر باستمرار يقوم باحراق الشعر.
7- القص الخاطئ للشعر.
8- شد الشعر بقوة في بعض التسريحات كالكعكة والضفيرة .. يسبب صلع لمناطق الشعر من الأمام.
9 - ربط الشعر مباشرةً بعد الاستحمام .. يظل محتفظا بالماء مدة أطول مما يسبب جفاف و رائحة للشعر.
10- استخدام شامبو تجاري رخيص وغير معروف .. يدمر الشعر لما يحتويه على كيماويات.