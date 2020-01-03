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منوعات

مدينة إسلامية هي الأعلى نسبة في إدمان النساء للمخدرات| تعرف عليها

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:29 ص
إيران
إيران
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عزة عاطف
شهدت مدينة «قم» الإيرانية العاصمة الدينية المقدسة لإيران أعلى نسب طلاق لعام 2016، لكن لم تتوقف الأمور عند هذا السوء فقط حيث تم إعلان كارثة أخرى عن نساء المدينة اليوم.

حيث سجلت مدينة "قم" الدينية الواقعة في جنوب طهران أعلى نسبة إدمان على المخدرات بين النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 20 و39 عامًا وفقًا لموقع قم فاردا.

ووفقًا لـ «زهرة جعفريان» نائبة تنسيق شئون المرأة فإن ما يقرب من 62% من النساء المدمنات على المخدرات في قم هن في الأصل متزوجات، مع تأكيدها على استمرار ارتفاع معدلات الطلاق في المنطقة.

تأتي المدينة المقدسة في مقدمة المناطق الأعلى نسبة من ناحية النساء في الإدمان وتناول المخدرات وكذلك الطلاق، بالإضافة إلى كارثة أخرى وهي التسرب الدراسي للفتيات وتصدر أعلى نسبة هروب من المدارس.

تقول النائبة جعفريان بأن نسبة النساء التي تشغل مناصب عليا في مدينة قم ضئيلة جدًا، مضيفة أن المدينة استطاعت إحداث بعد الفروق الإيجابية البسيطة منذ عام 2016 حتى الآن.
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