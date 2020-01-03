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أخبار العالم

ضباط جيش وقضاة.. رئيس وزراء السودان ينعى ضحايا حادث سقوط طائرة الجنينة

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:30 ص
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
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أ ش أ
نعى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، "شهداء الواجب الذين راحوا ضحية حادث سقوط الطائرة العسكرية"، في الجنينة، في ولاية غرب دارفور.

وقال حمدوك "إن بلادنا فقدت نخبة عزيزة من أبنائها من ضباط وجنود القوات المسلحة، والمؤسسة العدلية، وبعض المواطنين، نسأل الله أن يتقبلهم شهداء، وينزل على أهلهم وأسرهم الصبر والسلوان"، داعيا الله عز وجل أن يجنب السودان الكوارث والفتن ويحفظ أبناءه.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت تعرض طائرة عسكرية من طراز "انتونوف 12"، لحادث سقوط مساء اليوم /الخميس/، بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية - في بيان - إن الحادث أدى إلى "تحطم الطائرة واستشهاد طاقمها المكون من سبعة أفراد "أربعة ضباط وثلاث رتب أخرى"، إضافة إلى ثلاثة قضاة، وستة مواطنين، بينهم طفلان".
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