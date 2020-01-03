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أسامة عبد العزيز: أردوغان لن يتنازل عن أطماعه في ليبيا إلا بالقوة.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:16 ص
أسامه عبد العزيز
أسامه عبد العزيز
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البهى عمرو
قال أسامة عبد العزيز الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يتنازل عن أطماعه في ليبيا إلا بالقوة.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج " مساء دي غم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن أردوغان يستغل حالة السيولة الدولية الموجودة فى المجتمعات كلها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مشغولة من الشهر الحالى حتى نهاية العام فى الانتخابات الأمريكية، و المشكلات التى تواجه الرئيس الأمريكى ترامب حاليًا بسبب العزل.

وكشف عبد العزيز، أن الاتصال الهاتفي بين أردوغان و ترامب، لا يوجد به أمر حاسم، وذلك وفق ما صدر من المتحدث الرسمى للبيت الأبيض، وأن ترامب أكد لـ اردوغان أن الدخول فى الأراضى الليبية سيعقد المسألة بالتسوية السياسية.

وفى نفس السياق أوضح أسامة عبد العزيز، أن العلاقة بين الرئيس الروسي بوتن، و أردوغان قوية فى هذه المرحلة، وهناك أهداف مشترك بينهم، مؤكدًا أنه فى يوم 8 من الشهر الحالي سيكون الرئيس الروسي فى تركيا لافتتاح مشروع السيل التركي والذي يتم من خلال توصيل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا، وألمانيا.

وأكد أن الرئيس الروسي بوتن يريد أن يرضى أردوغان، و يريد أن يبعده عن حلف الناتو خاصتًا بعد أزمة صواريخ s400.
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