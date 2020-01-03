التعليم العالي تتخذ 10 إجراءات مهمة للتأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الميلاد

استعرضت وزارة التعليم العالي خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية، خلال فترة عيد الميلاد، فى الفترة من الثلاثاء الموافق 31-12-2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-1-2020.



واتخذت الوزارة إجراءات هامة للتأمين الطبي وهي:



1- تحديد مستشفيات الخط الأول للإحالة والتأكد من جاهزيتها،



2- التأكيد على توافر فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات.



3- التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتأمين وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية.



4- توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته.



5- رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات والكوارث الطارئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.



6- التأكيد على السادة مديري المستشفيات الجامعية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات المختلفة .



7- تنظيم الأجازات والراحات للفريق الطبي بكل مستشفى.



8- التأكيد على ضرورة توفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرج، كما تم توجيه مديري المستشفيات الجامعية بتجهيز فريق طبي متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميدانى فى موقع الأحداث.



9- التنسيق مع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية العاجلة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة والسكان.



10- التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (١٣٧)؛ لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفورى عن أية حالات فور وصولها، بجانب تحديد آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.