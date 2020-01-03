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أحمد عبد العزيز يكشف سر حبه للدراما التليفزيونية مقارنة بالسينما.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:01 ص
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
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هاني حسين
قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن الدراما التليفزيونية في غاية الأهمية بالنسبة له، مضيفا:" فضلت إعطاء مزيد من الوقت والجهد للدراما عن السينما على الرغم من ان السينما هي الأكثر رونقا".

وأضاف عبد العزيز في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، أن الدراما التليفزيونية هي الأكثر تأثيرا وهي صاحبة التأثير الكبير على الناس والشاشة الصغيرة متواجدة في كل بيت مصري وتعتبر شاشة سحرية تؤثر على المتلقي بشكل كبير.

وقال:" في وقت من الأوقات قمت بعمل 4 أفلام في السينما لم يتعرف علي أحد ولكن بعد تجسيد شخصية إخناتون في مسلسل لا إله إلا الله الجزء الثالث الجمهور عرفني".

وتابع عبد العزيز:" عرفت مدى اهمية الدراما التليفزيونية ومدى انتشار الأعمال في التلفزيون وتأثير التليفزيون"، مضيفا:" عاصرت أجيال من المبدعين والكتاب".
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