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أحمد عبد العزيز:عملت بوزارة الثقافة.. وحبي للمسرح سبب رئاسة المهرجان القومي

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:31 ص
الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان أحمد عبد العزيز، إنه التحق بمعهد فنون المسرحية، وعمل في وزارة الثقافة في مسرح الطليعة «مسرح الشباب»، وكان وقتها المسرح يهتم بفنون الشباب والتجارب المختلفة، وكل ما هو جديد في تناول العمل المسرحي.

وأضاف عبد العزيز خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التلفزيون المصري، أنه عمل في وزارة الثقافة دامت لـ 5 سنوات، موضحا أن هذه الفترة اكتسب منها العديد من الخبرات.

وأشار إلى أن المخرج الكبير يوسف شاهين شاهده عندما كان يقدم مسرحية «مسافر ظهر» رشحه إلى أحد أفلامه المهمة وهو دور الشيخ بكر أحد شباب الازهر مقاوم الحملة الفرنسية آنذاك.

وأوضح أحمد عبد العزيز أن وزيرة الثقافة رشحته لرئاسة مهرجان المسرح القومي، موضحا أن ترشيحة لرئاسة المهرجان جاء بسبب حبه الكبير للمسرح، وهذا عمل تطوعي ويرى أنه حدث بعض الجفاف المسرحي وبدأ يلين ومازال هناك أمل الفترة القادمة.

ولفت إلى أن الدراما التليفزيونية في غاية الأهمية بالنسبة له، مضيفا:" فضلت إعطاء مزيد من الوقت والجهد للدراما عن السينما على الرغم من ان السينما هي الأكثر رونقا".
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