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أخبار البلد

هاشتاج #كلنا_ الجيش يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي .. ومغردون: إحنا 100 مليون مقاتل

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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محمد هاني
تصدر هاشتاج #كلنا الجيش بعد موافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية لدعم ميليشيات العاصمة الليبية "طرابلس"، نتيجة تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص ما لحق بليبيا و احتمالية حدوث حرب بين مصر و ليبيا ضد تركيا.

وجاءت بعض التغريدات كالآتي:

الجيش المصري من أشرس الجيوش العالمية ونحن كعرب نثق في قدرات الجيش المصري في دحر كل معتدي عاشت مصر و عاش جيشها الجبار.. كلنا مع مصر ضد الاحتلال العثماني الغاشم على ليبيا ..تحيا مصر ..١١٠ مليون مصرى مستعدين يلبسوا المموه ويشيلوا السلاح فورا ..أمن مصر القومي خط نار لا يسمح بمساسه ..الهلاك للعثمانلي وقواته.

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