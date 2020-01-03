مرعب.. شاهد لحظة ابتلاع الأمواج لرجل وقف على صخرة وسط المحيط

وقف رجل أمريكي ليشاهد الأمواج على صخرة وسط مياه أحد شواطئ كاليفورنيا الأمريكية في مخاطرة لم يدرك عواقبها إلا بعد فوات الأوان عندما وقعت الكارثة.



لم يتوقع الرجل الذي وقف مندمجًا أن تثور الأمواج فجأة وتهجم عليه ثم تسحبه بعيدًا فتدحرج الرجل وسط المياه وسقط من فوق الصخرة في قاع المحيط.



تظهر اللقطات التي تم تسجيلها في مقطع فيديو وفقًا للدايلي ميل هذه اللحظة المرعبة، حيث لا يعرف سبب حقيقي لوقوف الرجل على الصخرة رغم المخاطر المحيطة.



حاول الرجل جاهدًا الابتعاد بسرعة عن الأمواج بعدما أصابه الذعر من هول الموقف لكن كان الأوان قد فات وضربته الأمواج بعنف في مشهد صادم.



هرعت فرقة من حرس الشواطئ إلى داخل المياه لإنقاذ الرجل وبالفعل تم إنقاذه رغم إصابته بجروح سطحية، جدير بالذكر أن السلطات كانت قد حذرت السكان من ارتياد الشواطئ مع اشتداد الرياح وهياج الأمواج.