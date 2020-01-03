حسام البدري يحضر مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وسيد معوض المدرب المساعد على حضور مباراة فريق الزمالك امام نظيره أسوان على ملعب إستاد القاهرة ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.



وصرح حسام البدري من قبل أنه سيحضر مباريات الدوري الممتاز من أجل متابعة اللاعبين عن قرب لاختيار الافضل للانضمام لـ المنتخب.



تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب إستاد القاهرة.



أحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.





