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رياضة

جماهير الزمالك تحتفل بفوز الفريق بـ هتاف "زملكاوي" .. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:54 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
سادت حالة من الفرحة والبهجة بين جماهير الزمالك المتواجدة في إستاد القاهرة عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الفريق أمام أسوان والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وأطلقت الجماهير هتافات "زمالك ..زمالك"، "أوه زمالكاوي" عقب انتهاء المباراة احتفالا بالفوز.

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب إستاد القاهرة.

أحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.

 
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