AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن | تامر حسني في ورطة بسبب فيلم الفلوس .. وفاة نجوى قاسم .. وتوقعات فلكية بمرور عمرو دياب بوعكة صحية

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:59 ص
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:

تصدر الفنان تامر حسني لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد تسريب فيلمه الفلوس عبر الإنترنت عقب أيام قليلة من طرحه.

وكان فيلم الفلوس حقق إيرادات بلغت ١٤ مليون جنيه بعد ٤ يومين من طرحه بالسينمات المصرية والعربية.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

توفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، أمس الخميس، بمنزلها في دبي عن عمر يناهز 51 عامًا.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر والدول العربية هاشتاج #نجوي_القاسم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

فيما تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، هاشتاجا يحمل اسمه بعد التوقعات الفلكية حول برجه الميزان في 2020 والتي قلقت جمهوره بشكل كبير.

وقال خبراء في علم الفلك إن عمرو دياب قد يواجه ازمة صحية في 2020 وأيضا يواجه مشكلة كبيرة في طريقها إليه بشهر يوليو المقبل حول العقود والحفلات.

وغرد رواد تويتر معربين عن حبهم للهضبة: "بعد الشر عليك من كل حاجة وحشة إنت شباب وهتفضل شباب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وضع صوره في تايم سكوير | عمرو دياب يتصدر تويتر وجمهوره: العالمي

بسبب ريمكس يوم تلات .. عمرو دياب يتصدر تويتر

اخبار الفن | جوهرة تريند يوتيوب مع تامر حسني بفيديو جديد بعد هروبها.. ومحمد رمضان يرد على جلال الشرقاوي بعد وصفه بالإرهابي

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يتصدر تويتر

اخبار الفن | مي سليم تتعرض للإحراج بسبب صورة جريئة.. نانسي عجرم تثير قلق جمهورها.. تامر حسني مطلوب على جوجل

حلو ولا وحش| خناقة على فلوس تامر حسني عبر تويتر

ترشيحاتنا

شقيقة نجوى قاسم تكشف موعد الدفنة وتفاصيل مكالمة الحريري.. فيديو

قرار عاجل من كارتيرون استعدادا لـ مباراة طنطا

منقذ فتاة المنصورة يروي تفاصيل جديدة عن حفلة التحرش.. فيديو

منقذ فتاة المنصورة يكشف تفاصيل حفلة التحرش .. فيديو

سيرين عبد النور عن نجوى قاسم: وفاتها فضحت الناس

شوبير يستنكر تجاهل دعوة حسام حسن لـ حضور حفل الأفضل في أفريقيا

AdvertisementS

عاجل | التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه

صوروني بالموبايلات.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تكشف كواليس الواقعة

عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا

الحرب تشتعل.. أول تعليق من إيران على استهداف قاسم سليماني في العراق

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

بيان عاجل للحكومة الليبية المؤقتة بشأن الغزو التركي

بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع هائل في أسعار النفط وسط مخاوف اندلاع حرب مع إيران

اخبار الرياضة| التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو

مدينة إسلامية هي الأعلى نسبة في إدمان النساء للمخدرات| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

مرعب.. شاهد لحظة ابتلاع الأمواج لرجل وقف على صخرة وسط المحيط