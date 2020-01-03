تريند الفن | تامر حسني في ورطة بسبب فيلم الفلوس .. وفاة نجوى قاسم .. وتوقعات فلكية بمرور عمرو دياب بوعكة صحية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:



تصدر الفنان تامر حسني لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد تسريب فيلمه الفلوس عبر الإنترنت عقب أيام قليلة من طرحه.



وكان فيلم الفلوس حقق إيرادات بلغت ١٤ مليون جنيه بعد ٤ يومين من طرحه بالسينمات المصرية والعربية.



وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



توفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، أمس الخميس، بمنزلها في دبي عن عمر يناهز 51 عامًا.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر والدول العربية هاشتاج #نجوي_القاسم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



فيما تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، هاشتاجا يحمل اسمه بعد التوقعات الفلكية حول برجه الميزان في 2020 والتي قلقت جمهوره بشكل كبير.



وقال خبراء في علم الفلك إن عمرو دياب قد يواجه ازمة صحية في 2020 وأيضا يواجه مشكلة كبيرة في طريقها إليه بشهر يوليو المقبل حول العقود والحفلات.



وغرد رواد تويتر معربين عن حبهم للهضبة: "بعد الشر عليك من كل حاجة وحشة إنت شباب وهتفضل شباب".

