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ثقافة

قبل ما تشوفك عينيا.. ديوان للشاعر مصطفى عبدالرحمن

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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صدر حديثا عن دار الهدف ديوان «قبل ما تشوفك عينيا» للشاعر مصطفى عبد الرحمن، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51.

وكشف عبدالرحمن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن غلاف ديوانه الجديد الذي يحمل عنوان "قبل ما تشوفك عينيا".

وكتب قائلا: "على بركة الله، ديواني الثاني "قبل ما تشوفك عيني"، يصدر عن دار "الهدف للنشر والتوزيع"، تصميم الغلاف البرنس.. إسلام مجاهد".

وأكدت دار "الهدف للنشر والتوزيع" عبر حسابها على الفيس بوك أن "هذا الديوان إهداء لكل غريب، ولكل شخص الذكريات جَرّاه، ولكل واحد كان له مره حبيب، وكِره جميع الدنيا من جرّاه، فإن كنت جاي تقرا الكلام وتروح، فبلاش عشان مش سهل من برّاه، عمرك قابلت في مرة باب مقفول، وعرفت إيه المستخبي وراه، خد لك نصيحة من اللي لف زمان، احذر تتوه في الزحمه والألوان، ومفيش جواب بيبان من العنوان، لو ناوي تحكم ع الجواب.. اقراه".

الجدير بالذكر، أن مصطفى عبدالرحمن يشارك معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 بهذا العمل، بجانب ديوانه الأول "كل ده كان ليه" الذي تعاون فيه مع نفس دار النشر، وهو التجربة الثانية بعد ديوان "كل ده كان ليه"، وصدر أيضا في طبعته الثالثة هذا العام، والديوان عدد قصائده 38، وفكرته تدور كلها في إطار قديم بفترة الأربعينات وهو الزمن الذي سمعنا عنه ولم نره".
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