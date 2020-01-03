لاعبو أسوان يهاجمون طارق حامد عقب طرده من مباراة الفريق أمام الزمالك.. فيديو

سادت حالة من الغضب والاستياء بين لاعبي فريق أسوان خلال مباراة الفريق أمام الزمالك عقب قرار الحكم بطرد طارق حامد نجم الفريق الأبيض وإهدار الأخير للوقت و التأخر في الخروج من الملعب.



وقام حكم المباراة بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.



وأظهرت الكاميرات قيام طارق حامد بضرب لاعب أسوان فى الرأس ما استدعى طارق سامى حكم اللقاء إلى القيام بإشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرد نجم الزمالك خارج الملعب.



ولم يخرج طارق حامد سريعا من الملعب - فحسب الفيديو - رفض اللاعب الخروج بدعوى أنه لا يوجد مخرج من الملعب بسبب اللوحات الإعلانية وهو ما تسبب في أن شهدت المباراة احتجاجات بين لاعبى الفريقين وتوقف أحداث اللقاء واستمر اللاعب في التوقف بجوار الملعب لعدة دقائق ما استدعى حكم اللقاء إلى مطالبته بالخروج وفى النهاية استجاب إلى مطالب الحكم ومراقب اللقاء.



تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.





