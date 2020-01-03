AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعبو أسوان يهاجمون طارق حامد عقب طرده من مباراة الفريق أمام الزمالك.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:03 ص
طارق حامد نجم المنتخب
طارق حامد نجم المنتخب الاول وفريق الزمالك
Advertisements
ياسمين تيسير
سادت حالة من الغضب والاستياء بين لاعبي فريق أسوان خلال مباراة الفريق أمام الزمالك عقب قرار الحكم بطرد طارق حامد نجم الفريق الأبيض وإهدار الأخير للوقت و التأخر في الخروج من الملعب.

وقام حكم المباراة بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وأظهرت الكاميرات قيام طارق حامد بضرب لاعب أسوان فى الرأس ما استدعى طارق سامى حكم اللقاء إلى القيام بإشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرد نجم الزمالك خارج الملعب.

ولم يخرج طارق حامد سريعا من الملعب - فحسب الفيديو - رفض اللاعب الخروج بدعوى أنه لا يوجد مخرج من الملعب بسبب اللوحات الإعلانية وهو ما تسبب في أن شهدت المباراة احتجاجات بين لاعبى الفريقين وتوقف أحداث اللقاء واستمر اللاعب في التوقف بجوار الملعب لعدة دقائق ما استدعى حكم اللقاء إلى مطالبته بالخروج وفى النهاية استجاب إلى مطالب الحكم ومراقب اللقاء.

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة خطيرة لنجم دفاع الزمالك في مباراة بيراميدز

الزمالك وبيراميدز.. 75 دقيقة وهدف ملغي للأبيض يزيد آماله في إحراز الثاني

مهزلة في لقاء سموحة وأسوان.. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده | شاهد

عاجل .. طرد طارق حامد نجم الزمالك في مباراة أسوان

محمود علاء يهدر ركلة جزاء لـ الزمالك أمام أسوان

عاجل/ الزمالك يتقدم على أسوان بهدف ثان بأقدام زيزو .. فيديو

ترشيحاتنا

مدينة إسلامية هي الأعلى نسبة في إدمان النساء للمخدرات| تعرف عليها

أمريكا تعلن مسئوليتها عن قصف العراق ومقتل قاسم سليماني

حاول اغتيال أمير الكويت.. تعرف على الرجل الثاني في الحشد الشعبي بعد مقتله في قصف العراق

فيديوجراف| سعودية تخلع الحجاب وتعتنق المسيحية

صحفي ليبي يلقن محللا تركيا درسا على الهواء .. والسبب الخازوق أردوغان.. فيديو

نسيه النجوم | زوجة المنتصر بالله تناشد أصدقاءه الفنانين لزيارته .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرعب.. شاهد لحظة ابتلاع الأمواج لرجل وقف على صخرة وسط المحيط

صور مؤلمة لنصف مليون حيوان محترق داخل الغابات الأسترالية.. شاهد

أول ظهور لـ كاتي بيري وأورلاندو بلوم بعد الكشف عن معاناتها النفسية بسبب انفصالهما السابق .. صور