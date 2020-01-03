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منوعات

صور مؤلمة لنصف مليون حيوان محترق داخل الغابات الأسترالية.. شاهد

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:18 ص
حيوانات محترقة
حيوانات محترقة
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عزة عاطف
كافح العالم لاستيعاب حجم الدمار الذي تسبب فيه أسوأ موسم للحرائق الهائلة في استراليا، حيث تحولت صور السماء إلى اللون الأحمر في مشهد شبيه بأفلام الرعب المروعة.

كانت الكوالا من بين أكثر الحيوانات إصابة في أستراليا حيث أنها تتحرك ببطء ولا تأكل سوى أوراق شجرة الكينا المليئة بالزيت، مما يجعلها قابلة للاشتعال بشدة.

يعتقد أن ما يصل إلى 8 آلاف حيوان أي ثلث سكان الكوالا بالكامل في الساحل الشمالي الشرقي لنيو ساوث ويلز، قد لقوا حتفهم في أقل من 4 أشهر وفقًا لصحيفة مترو، وحوالي نصف مليون حيوان أصيبوا بحروق بالغة.

يقول «مارك جراهام» عالم البيئة في مجلس الحفاظ على الطبيعة بالبرلمان الأسترالي أن الحرائق اشتعلت "حارة وسريعة جدًا" إلى حد كبير، مما أدى إلى "نفوق عدد كبير" من الحيوانات، خاصة في الأشجار.

وأضاف: "هناك مساحة كبيرة الآن لا تزال مشتعلة ولا تزال تحترق ولن نجد الجثث أبدًا"، قالت «تريسي بورجيس» متطوعة إنقاذ الحيوانات إن مركزها رأى حيوانات أقل مما كان متوقعًا وهي تأتي لتلقي العلاج، والتي وصفتها بأنها "مثيرة للقلق".
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