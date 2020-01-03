بترديد كلمة فضيحة.. جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الفريق أمام أسوان.. فيديو

هاجمت جماهير فريق الزمالك طارق سامي حكم مباراة الفريق أمام أسوان والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل لاشيء ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.



ورددت الجماهير هتافات " فضيحه ..فضيحة " كما ظهر في فيديو موقع صدى البلد.



تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.



أحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.



أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد فرجاني ساسي للاعتراض على القرارات التحكيمية فى الدقيقة 49 كما أشهر إنذارا ضد سامي الشيشينى فى الجهاز المعاون للفارس الأبيض وقام أيضا بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.



