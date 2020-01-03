مستشفى نصر بورسعيد يكشف حقيقة إخفاء وفاة طفل عن أهله لمدة 3 أيام

ردا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخير إعلان وفاة طفل بمستشفى نصر بورسعيد لمدة ثلاثة أيام أفاد مستشفى النصر التخصصى للأطفال أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.
وشدد المستشفى أنه ليس هناك مصلحة لتأخر إعلان الوفاة وان العلامات الحيوية الخاصة بالطفل ظلت مستقرة تحت تأثير الأجهزة والأدوية حتى يوم الأربعاء الموافق 11 20 20 ولحين إعلان ساعة الوفاة وإن والدي الطفل وذويه كانوا دائم التردد والزيارة طول اليوم وحتى يوم إعلان الوفاة كانت هناك زيارة من الأهل للطفل.
توفي الطفل الي رحمه الله في وجود أستاذة دكتورة نسرين مسعد أستاذ طب الأطفال و دكتورة عائشة عبد الرحمن أخصائي الأطفال و تم اعلان الوفاة لحظة فقدان العلامات الحيوية ومحاولة عمل إنعاش قلبي رئوي حسب البروتوكولات العالمية قبل اعلان الخبر ظل الطفل لمدة 7 ايام من الاربعاء حتى الاربعاء على جهاز التنفس الصناعي محتفظا بعلامات الحياة مما يقطع الشك باليقين حول ما أثير وما ترددها على عطل جهاز التنفس الصناعي وأن المستشفى جميع أجهزته ماركات عالمية حديثة دخلت الخدمة منذ شهر 7 وأن الأجهزة مازالت بالضمان ويتم فحصها دوريا ولا يوجد أي أعطال بالمستشفى.
وقالت إدارة المستشفى إن وفاة الطفل ساجد محمود محمد عبد العال البالغ من العمر سنتين ونصف سنة والذي توفاه الله يوم الاربعاء الموافق١ / ١ / ٢٠٢٠ مدخل المستشفى يوم الاربعاء ٢٥/١٢/٢٠١٩ الساعة الرابعة فجرا برقم الملف 11160 الحالة الاكلينيكية وقت الدخول انخفاض حاد بدرجة الحرارة و غيبوبة تامة درجة الوعي 3/ 15 الاجراءات التي تمت لحظة الدخول
* تم استقبال الطفل بحالة حرجة وغيبوبه تم بواسطة اخصائي طب الاطفال دكتور محمد عبد الرحمن ماجستير طب الأطفال وتم توقيع الكشف الطبي واخذ التاريخ المرضى والتعامل الطبي من تركيب انبوبه حنجري وسحب معامل وتحاليل وعمل أشعة مقطعية على المخ داخل الطوارئ وبدء العلاج داخل الطوارئ
ولفتت المستشفى أنه تم حجز الطفل بغرفة عزل المستشفى مجهزة بجهاز تنفس صناعي وتم وضع الطفل على جهاز التنفس وبدا خطه العلاج المقترحه طبقا للبروتوكولات المطروحة في تلك الحالات حيث يتم التعامل بشكل مبدئي على ان التشخيص المبدئي التهاب فيروسي بخلايا المخ وذلك بعدما تأكد من خلو الأشعة المقطعية من اي باثويولوجي آخر.
وأفاد التقرير بان التصوير الطبي للمخ يتماشى مع التهاب المخ وليس هناك شبهة نزيف او أورام بالمخ وانا العلاج يتجه في اتجاه التهاب فيروسي بالمخ حيث السيناريو الاكلينيكي لتطور حاله الطفل ثم بدا العلاج الثلاثي لحالات اشتباه التهاب خلايا المخ حسب البروتوكولات العالمية.
ولم يتمكن الفريق الطبي من سحب عينه السائل النخاعي cff نظرا لارتفاع نسبه ال INR و نسبه السيوله بالدم
وان الطفل بغيبوبه تامه مما يستحيل معه سحب عينه السائل النخاعي.
وتم عرض أفلام الأشعة الخاصة بالطفل على استشاريين الأشعة بالمستشفى و خارج المستشفى وكذلك على جراحي المخ والأعصاب واجمع الفريق على التشخيص المبدئي و هو التهاب خلايا المخ.
تم مناظرة حالة الطفل من قبل عدة أطباء، وأخيرا رحم الله الملاك البريء وجعله شفيعا لأهله وربط الله على قلوب والديه وذويه وألهمهم الصبر والسلوان.