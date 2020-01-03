مستشفى نصر بورسعيد يكشف حقيقة إخفاء وفاة طفل عن أهله لمدة 3 أيام

ردا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخير إعلان وفاة طفل بمستشفى نصر بورسعيد لمدة ثلاثة أيام أفاد مستشفى النصر التخصصى للأطفال أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.





وشدد المستشفى أنه ليس هناك مصلحة لتأخر إعلان الوفاة وان العلامات الحيوية الخاصة بالطفل ظلت مستقرة تحت تأثير الأجهزة والأدوية حتى يوم الأربعاء الموافق 11 20 20 ولحين إعلان ساعة الوفاة وإن والدي الطفل وذويه كانوا دائم التردد والزيارة طول اليوم وحتى يوم إعلان الوفاة كانت هناك زيارة من الأهل للطفل.





توفي الطفل الي رحمه الله في وجود أستاذة دكتورة نسرين مسعد أستاذ طب الأطفال و دكتورة عائشة عبد الرحمن أخصائي الأطفال و تم اعلان الوفاة لحظة فقدان العلامات الحيوية ومحاولة عمل إنعاش قلبي رئوي حسب البروتوكولات العالمية قبل اعلان الخبر ظل الطفل لمدة 7 ايام من الاربعاء حتى الاربعاء على جهاز التنفس الصناعي محتفظا بعلامات الحياة مما يقطع الشك باليقين حول ما أثير وما ترددها على عطل جهاز التنفس الصناعي وأن المستشفى جميع أجهزته ماركات عالمية حديثة دخلت الخدمة منذ شهر 7 وأن الأجهزة مازالت بالضمان ويتم فحصها دوريا ولا يوجد أي أعطال بالمستشفى.





وقالت إدارة المستشفى إن وفاة الطفل ساجد محمود محمد عبد العال البالغ من العمر سنتين ونصف سنة والذي توفاه الله يوم الاربعاء الموافق١ / ١ / ٢٠٢٠ مدخل المستشفى يوم الاربعاء ٢٥/١٢/٢٠١٩ الساعة الرابعة فجرا برقم الملف 11160 الحالة الاكلينيكية وقت الدخول انخفاض حاد بدرجة الحرارة و غيبوبة تامة درجة الوعي 3/ 15 الاجراءات التي تمت لحظة الدخول