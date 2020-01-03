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منوعات

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:06 ص
ضحى الزهيري
ضحى الزهيري
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عزة عاطف
بنهاية عام مضى ومع بداية عام جديد انتقلت روح الإعلامية الشهيرة «نجوى قاسم» مذيعة القاسم إلى السماء إثر أزمة صحية مفاجئة أمس.

وقد انتشر مقطع فيديو اليوم لدخول «ضحى الزهيري» مذيعة قناة الحدث في نوبة من البكاء الشديد على الهواء مباشرة أثناء نقلها لخبر وفاة زميلتها نجوى التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 51 عامًا.

حاولت ضحى حبس دموعها والتماسك أمام الكاميرا إلا أنها فشلت وانطلقت دموعها بسرعة هاربة لتكشف عن حزنها الشديد على صديقتها.

وقد حاولت القناة تدارك الموقف بالدخول في تقرير عن تفاصيل حياة الإعلامية الراحلة نجوى القاسم وإبراز مسيرتها المهنية.

كانت نجوى قد انتقلت حديثًا إلى شقتها الجديدة في دبي واحتفلت برأس السنة هناك وسط أحبائها، ثم ذهبت إلى بيتها وقامت بضبط المنبه لكي تستيقظ لأداء عمل ما في الصباح.

وبالفعل رن المنبه لكن صاحبته لم تستيقظ أبدًا، وعندما استيقظت أختها على صوت المنبه ذهب لتوقظها فلم ترد عليها وكان جسدها باردًا جدًا، لتكتشف أنها قد فارقت الحياة.
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