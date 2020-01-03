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رياضة

عقب طرده من المباراة... طارق حامد يكشف عن أبطال الزمالك

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:05 ص
طارق حامد نجم المنتخب
طارق حامد نجم المنتخب الاول وفريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أبطال النادي وهم مجموعة من العاملين في الكيان الأبيض.

ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له بصحبة بعض العاملين في النادي.

وعلق: "الجنود المجهولة في نادي الزمالك".

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا أمام فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة وأحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.

قام حكم المباراة بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وأظهرت الكاميرات قيام طارق حامد بضرب لاعب أسوان فى الرأس ما استدعى طارق سامى حكم اللقاء إلى القيام بإشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرد نجم الزمالك خارج الملعب.
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