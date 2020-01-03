عقب طرده من المباراة... طارق حامد يكشف عن أبطال الزمالك

كشف طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أبطال النادي وهم مجموعة من العاملين في الكيان الأبيض.





ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له بصحبة بعض العاملين في النادي.





وعلق: "الجنود المجهولة في نادي الزمالك".





حقق فريق الزمالك فوزا غاليا أمام فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة وأحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.





قام حكم المباراة بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.



