لا أثر.. شاهد لحظة مريبة لسيارة تطير من فوق الجبل وغموض حول الحادث

في حادث صادم ومريب في نفس الوقت، انجرفت سيارة دفع رباعي من فوق منحدر جبلي لتطير وتقفز في مياه المحيط بسرعة هائلة، والأغرب اختفائها نهائيًا منذ يوم الإثنين حتى الآن.



كشفت لقطات تم تصويرها بكاميرا إحدى السيارات المارة على طريق جبلي سريع في كاليفورنيا عن سيارة تظهر فجأة وهي تطير من فوق المنحدر الجبلي وتغوص في المحيط الهادئ.



بحثت دوريات الطرق السريعة ورجال الإنقاذ منذ الحادثة وحتى اليوم عن أثر السيارة في المياه التي يصل عمقها إلى 40 قدمًا، مع التأكيد أن القفزة تنم عن مقتل جميع من كانوا في السيارة.



المريب أنه لم يتم العثور على السيارة أو السائق في المياه رغم البحث المكثف، على الرغم من إيجاد رجال الإنقاذ آثار عجل السيارة على المنحدر وهو ما يثبت سقوط سيارة بالفعل من هذا المكان، لكن أين هي؟ لا أحد يعلم، بالإضافة إلى عثورهم على بعض قطع غيار السيارات في المياه أدناه وفقًا لصحيفة مترو، لكن من غير الواضح ما إذا كانت مرتبطة بهذا الحادث أم تنتمي لحوادث أخرى.