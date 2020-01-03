أهالي الواحة يشكون من عدم توصيل الكهرباء لـ 49 عمارة

ارسل القارئ محمد طارق محمود أحد سكان عمارات تقسيم هيئة النقل العام بالواحة شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكون من عدم ادخال مرفق الكهرباء لعمارات المشروع وعددها ٤٩ عمارة، قائلا "تقدمنا بشكوانا لنائب مجلس الشعب النائب تامر الشهاوى وتقدم بطلب احاطة لوزير الكهرباء وكان الرد هو "أن نص الموضوع مع الشركة القابضة للكهرباء بمصر كالاتي/للتوصيل يلزم تسليم موزع و ٢١غرفة (٧ بدون مهمات و ١٤ بمهمات) .



وأضاف طارق فى شكواه ان الرد اوضح أيضا أن تم تسليم الموزع وتم تسليم عدد ١٢ غرفة، ولم يتم تسليم ٩ غرف حتى تاريخه،و تم اعداد مقايسة الجهد بالرغم من عدم اكتمال الغرف حتى تاريخه الا انه لم يتم السداد ولم تقم الجمعية بتقديم تصاريح الحفر لتغذية الموزع وشبكة الجهد، وتقدمت الجمعية بطلب لتركيب كشك انشائى وحتى تاريخه لم تنهى الجمعية اجراء التوصيل الدائم".



وطالب المواطنين بسرعة توصيل الكهرباء رئفة بالمواطنين سكان المشروع.



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