مصر تحذر من أي تدخل عسكري تركي في ليبيا.. ومقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مجلس الأمن القومي المصري يبحث تهديدات التدخل العسكري التركي في ليبيا

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس

ترامب يحذر أردوغان: أي تدخل في ليبيا سيعقد الوضع

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بيان وزارة الخارجية المصرية بشأ، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض يتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث أدانت هذا الأمر بشدة واعتبرته " انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ"، محذرة من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن "مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة".



ودعت مصر المجتمع الدولي، لـ" الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي".



وذكرت صحيفة "الأنباء" أن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية، و"التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري"، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.



وأفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري استعرض، خلال اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، معربا عن إدانة مصر لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم ويزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا.



على الصعيد الإقليمي والدولي، ذكرت صحيفة "الراي" أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن قوات أمريكية قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في العراق، وذلك بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب، مضيفة: "الضربات الأمريكية هدفت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، ذلك أن قاسم سليماني وفيلق القدس كانوا مسئولين عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين، كما أن سليماني وافق على الهجوم الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد".



وتابعت: "قاسم سليماني كان يعد خططًا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة، والولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في أي مكان في العالم".



وأشارت "القبس" أن العملية تضمنت ضربة جوية أمريكية استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وقالت "الأنباء" إن رئيس الحكومة التونسية المكلّف حبيب الجمل أعلن، أمس أسماء وزراء حكومته المقترحين والتي ضمت مستقلين، حيث قدم القائمة وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحافي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم، قائلًا إن تشكيل الحكومة المقترحة الذي قدمه للرئيس التونسي يضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.



ونقلت "الجريدة" عن مصادر قولها إن الجيش الوطني الليبي تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي مدينة طرابلس التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة، وذلك بين طريق المطار ومنطقة المشروع جنوبي طرابلس، حيث يخوض الجيش معارك مع المجموعات الإرهابية.



وأبرزت "الوطن" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصاله الهاتفي بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حيث حذر الأول من أن أي "تدخل أجنبي سيعقد الوضع في ليبيا".



وقالت "كونا" إن رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، عبر عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددا على أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لليبيا.



ونقلت "الراي" عن بيان أصدرته الجامعة العربية قوله: "الخطوة التركية تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ذيسمبر الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع، التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية و القوات المقاتلة إلى ليبيا"، مضيفًا: "نؤكد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا".



دوليًا، أفادت "القبس" بأن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أكد أن بلاده تتوقع هجمات جديدة من فصائل موالية لإيران في العراق، لكنه توعد بجعل طهران تندم، إذا أقدمت على ذلك، مضيفًا: "نشهد استفزازات منذ أشهر.. فهل أعتقد أنهم قد يقدمون على فعل شيء؟ الجواب هو نعم. ومن الأرجح أنهم سيندمون على ذلك".



وتابع: "نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لصد أية تصرفات سيئة أخرى من هذه الجماعات التي ترعاها وتوجهها إيران وتزودها بالموارد".



