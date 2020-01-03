حصاد الجيش: انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين عيد الميلاد.. ضبط 1027 قطعة سلاح وإحباط تسلل 30 ألف فرد.. زيارة القائد العام للكلية الحربية.. ووزير الدفاع للرئيس: نقف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له

الجيش في أسبوع:

= القائد يتفقد الكلية الحربية ويؤكد: أبناء مصر قادرون على العمل والعطاء = إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم مؤتمر الإدمان الأول للطب النفسي = ضبط 48 طن مخدرات و1027 قطعة سلاح وإحباط تسلل 30 ألف فرد خلال عام = الجيش الثاني الميداني يواصل جهوده الإنسانية للتخفيف عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا





نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة، الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك على مدار الأسبوع الماضي، حيث بعث الفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسي، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2020، أكد فيها وقوف القوات المسلحة خلف قيادته في بناء مسيرة الوطن.





كما تفقد القائد العام الكلية الحربية، وأكد على أن أبناء مصر قادرون على العمل والعطاء، فيما انتشرت عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن جهود قوات حرس الحدود خلال عام، حيث تم ضبط 48 طن مخدرات و1027 قطعة سلاح وإحباط تسلل 30 ألف فرد.





فيما نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مؤتمر الإدمان الأول للطب النفسى، وواصل الجيش الثاني الميداني جهوده الإنسانية للتخفيف عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وبالتعاون مع القوات المسلحة، قامت جامعة عين شمس بتنظيم قافلة تنموية شاملة بأسيوط.









وزير الدفاع لـ الرئيس: نقف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حُماةً له

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2020.





وجاء في نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الميلادي الجديد داعيًا الله أن يشملكم بموفور الصحة ومتمنيًا لكم التوفيق في مسئولياتكم الكبار وأن تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل".





قال: "وأود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسئولياتكم رئيسًا للجمهورية".





وأكد: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضًا وشعبًا واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار".





واختتم: "وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير".





كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة للئيس الجمهورية بهذه المناسبة.





وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية.. ويؤكد: أبناء مصر قادرون على العمل والعطاء

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية للكلية الحربية وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.





وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة 116 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019 أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكرى.





كما التقى الفريق أول محمد زكى بالطلبة وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.





ووجه القائد العام للقوات المسلحة التحية والتقدير لأهالى الطلبة المستجدين لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن، مقدمًا الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء والتضحية بكل غالى ونفيس من أجل الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بمقاتليها.





كما طالب الفريق أول محمد زكى الطلبة بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، كذلك مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التى تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التى سيكلفون بها فى المستقبل.





من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبنائهم عليها ، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمرًا سهلًا لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الارتقاء إلى هذه المسئولية الكبرى ليكونوا خير إمتداد لأجيال سبقوهم ويذكرهم التاريخ بكل الفخر والاعتزاز.





انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.





وتم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها.





وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات.





ضبط 48 طن مخدرات و1027 قطعة سلاح وإحباط تسلل 30 ألف فرد خلال عام

أصدرت القوات المسلحة بيانا أوضحت فيه جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، حيث نجحت في ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر "الحشيش – البانجو – الهيروين – الأفيون – الكوكايين" بإجمالى وزن 48 طنا ونصف، و9 ملايين و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدانا من الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى 3 أطنان من البذور التى تستخدم فى أغراض زراعة المواد المخدرة.





كما نجحت القوات في ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة، و206 خزن سلاح و6 نظارات ميدان و107 كيلوجرامات من المواد المتفجرة والتى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وضبط 105 دانات مختلفة الأعيرة و18 قنبلة يدوية الصنع.





وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، تم اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.





كما تم ضبط 836 عربة و13 لودر و24 دراجة بخارية و11 دابة و14 عائمة تستخدم فى تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فضلًا عن ضبط 241 جهازا للتنقيب عن المعادن و40 طنا للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و304 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وضبط طنى من الأسمدة الفاسدة، و296 كيلوجرام مشغولات ذهبية وفضية.





كما تم ضبط 60 جهازا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مبلغ مليون جنيه مصري.





ويستمر رجال حرس الحدود ليلا ونهارا فى إجهاض جميع المخططات التي تستهدف تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني ودرء كل المخاطر التى يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد.





وتقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلومترا تقريبًا منهم 2640 كيلومترا حدود برية و2920 كيلومترا حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.





الجيش الثاني الميداني يواصل جهوده الإنسانية للتخفيف عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا

قدم الجيش الثاني الميداني الدعم لأهالي قرية أبو طفيلة بمحافظة الإسماعيلية، والتي يقطن بها أكثر من 120 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع 500 حصة غذائية مجانية و200 بطانية على أهالي القرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا.





كما تم دفع القوافل الطبية في مختلف التخصصات "باطنة ، رمد ، أطفال ، نساء، وتوليد ، جلدية ، ومعمل تحاليل ، وصيدلية" لتقديم الدعم الطبي بالمجان للمواطنين.





من جانبهم قدم أهالى القرية الشكر إلى القوات المسلحة التى تحرص على تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكدين ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب من جذوره وتطهير أرض سيناء الغالية.





يأتى ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة واستمرارًا لجهودها الإنسانية فى تقديم الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم خاصة فى المحافظات النائية والمناطق المنعزلة والقرى الأكثر احتياجًا.





بالتعاون مع القوات المسلحة.. جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بأسيوط

قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم قافلة تنموية شاملة، حيث قام الفريق الطبى التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس بتقديم جميع الخدمات الطبية المتميزة وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لمختلف التخصصات وتقديم العلاج اللازم بالمجان بمستشفى منقباد العسكرى ومركزى أبو تيج والفتح بمحافظة أسيوط.





فضلًا عن قيام القافلة بدور هام لتنمية الوعى الثقافى من خلال إعداد محاضرات وورش عمل ميدانية لنشر الوعى والثقافة والتأكيد على ضرورة محو الأمية للاستفادة من أبناء الوطن الذين هم سواعد بناء المستقبل الكريم.





وقد حظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم، كما قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بتكريم فريق العمل المشارك فى القافلة تقديرا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانى في حب الوطن، فيما أكد القائمون على العمل بالقافلة اعتزازهم بالتعاون مع القوات المسلحة التي لا تألوا جهدًا في خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب المصري في جميع المجالات.





تأتي تلك القافلة استمرارا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالى الصعيد وتوفير سبل الراحة وجميع الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم، وفي إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتوفير أوجه الرعاية المختلفة.





والتواصل المستمر بين القوات المسلحة للمواطنين والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، انطلاقًا من عقيدة الجيش المصري لدعم التنمية والاهتمام بمتطلبات المواطن، بجانب الجهد الذي تبذله فى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كل الاتجاهات الإستراتيجية.





إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم مؤتمر الإدمان الأول للطب النفسى

عقدت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مؤتمر الإدمان الأول للقوات المسلحة للطب النفسى وعلاج الإدمان، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، والذي استمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من أطباء وأساتذة الطب النفسى بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والعديد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.





بدأت وقائع المؤتمر بكلمة مدير إدارة الخدمات الطبية، أكد خلالها حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى، مشيرا إلى الطفرة التى تشهدها المستشفيات والمراكز الطبية بالقوات المسلحة من أقسام متطورة وأجهزة طبية حديثة ذات معايير عالمية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمدنيين والعسكريين على السواء.





وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية الهامة وورش العمل، ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات والتى تدور حول قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها والضغوط النفسية والحوادث وعلاقة الطب النفسى بالتخصصات الطبية الأخرى وأنواع العلاجات المختلفة للأمراض النفسية.



