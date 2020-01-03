استشارى: الأم التي ترفض العلاج أطفالها مهددون بالمرض النفسي

فجر الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، مفاجأة من العيار الثقيل حول تجاهل ذهاب الأم للطبيب النفسي أو أخصائى الصحة النفسية وهى تحتاج للزيارة لعدد من الأسباب.
وأوضح "أخصائى الصحة النفسية " من خلال استضافته فى ندوة بموقع صدى البلد الإخباري، أن الأم التى ترفض الخضوع للطب النفسي وتنظر له بأنه وصمة عار ،تجعل أطفالها وأبنائها عرضة للاضطرابات النفسية والشخصية .
وأضاف " هاني " أن الأم تؤثر بنسبة أكبر فى أطفالها مقارنة بالأب ،لذلك عليها التوجة للطب النفسى واستشارة أخصائى تعديل السلوك ،وذلك سواء بسبب أو دون سبب ،من أجل تخفيف الأعباء على عاتقها.
وأشار " أخصائى الصحة النفسية " إلى أن السيدات يقع على عاتقهم أغلب أعباء المنزل من تربية ومتابعة وقيام بجميع أعباء المنزل، كما أن بعض السيدات يضطررن للعمل بخارج المنزل أيضا ،فكل هذا يخلق ضغط نفسي ملحوظ أو غير ملحوظ على الأم ،فهذه الأسباب تجعل الأم من الأولى استشارة المختصين لتخفيف هذه الأعباء وتخريج الشحنات السلبية أول بأول والعمل على استبدالها بشحنات أيجابية تساعد الأم على النهوض بنفسها أولا ومن ثم النهوض بأسرتها جميعا.