استشارى: الأم التي ترفض العلاج أطفالها مهددون بالمرض النفسي

فجر الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، مفاجأة من العيار الثقيل حول تجاهل ذهاب الأم للطبيب النفسي أو أخصائى الصحة النفسية وهى تحتاج للزيارة لعدد من الأسباب.









وأوضح "أخصائى الصحة النفسية " من خلال استضافته فى ندوة بموقع صدى البلد الإخباري ، أن الأم التى ترفض الخضوع للطب النفسي وتنظر له بأنه وصمة عار ،تجعل أطفالها وأبنائها عرضة للاضطرابات النفسية والشخصية .









وأضاف " هاني " أن الأم تؤثر بنسبة أكبر فى أطفالها مقارنة بالأب ،لذلك عليها التوجة للطب النفسى واستشارة أخصائى تعديل السلوك ،وذلك سواء بسبب أو دون سبب ،من أجل تخفيف الأعباء على عاتقها.



