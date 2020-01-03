احتفالات في العراق بمقتل قاسم سليماني.. شاهد

نشرت فضائية العربية مقطع فيديو متداول لاحتفالات في العراق بمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني..



وقد اعترف الحرس الثوري الإيراني، في بيان عاجل نشره التلفزيون الرسمي الإيراني، بمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا.



وقد نقلت مجلة "نيوزيوك" الأمريكية عن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الرئيس الأمريكي أشرف على عملية استهداف قاسم سليماني، ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في الغارة الجوية، وصادق عليها.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.



وقالت قناة العراقية الرسمية إن القياديين قتلا في القصف الذي استهدف موكبا في محيط مطار بغداد، بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن سقوط ثمانية قتلى في الضربات بينهم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون.







