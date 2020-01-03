AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بقيمة 3.6 مليون دولار .. اليابان تطلق مشروعا لزيادة الإنتاج الزراعي في ميانمار

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اتفقت اليابان على إطلاق مشروع بقيمة 390 مليون ين "6ر3 مليون دولار" خلال مايو المقبل في ميانمار لتعزيز إدارة عمليات الري والزراعة في إطار الجهود الرامية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والقضاء على الفقر في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.

وسيتم تطوير نظام التنمية الزراعية وتحسين سلالات محصول الأزر والقيام بعدد آخر من الأنشطة في ست مناطق في مقاطعة شويبو بإقليم ساجينج الذي يضم بعض من أكبر المناطق المزروعة في ميانمار.

وجاء ذلك في إطار اتفاقية لمشروع التعاون المشترك تم توقيعها بين وكالة التعاون الدولي اليابانية وحكومة ميانمار.

ويهدف الجانبان أيضا لضمان إمدادات المياه المنتظمة من خلال إنشاء منظمة لإدارة المياه لمزارعين وتحسين الربحية من خلال إنتاج محصول الأرز المحلى.

وذكرت وكالة التعاون الدولي اليابانية أن المشروع يهدف أيضا إلى تحسين مهارات الإدارة الخاصة بالمزارعين ويستمر خلال الفترة من مايو 2020 وحتى نوفمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 60 في المئة من مواطني ميانمار يعملون في قطاع الزراعة حيث تمثل الزراعة والمصايد والغابات نحو 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الري: مصر تعيد استخدام المياه أربع مرات.. ونعتمد على المياه العابرة للحدود بنسبة تتجاوز 95% .. ومن المتوقع وصول عدد سكان مصر لـ 170 مليون عام 2050

توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة خلال منتدى إفريقيا 2019

خلال اليوم الثاني من مؤتمر إفريقيا 2019.. توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة و دعم الواردات الإفريقية بنصف مليار دولار

رئيس زراعة البرلمان: لدينا فجوة في إنتاج السكر تصل إلى حوالى 800 الف طن نستوردها من الخارج

حصاد الزراعة عام 2019.. استنباط أصناف جديدة من المحاصيل.. إصدار 42000 رخصة تشغيل.. تدشين مزارع واسطبلات جمال وخيول.. 61 ألف رأس ماشية بمشروع البتلو.. تنظيم صناعتي النحل والأرانب

ترشيحاتنا

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه

أخبار التوك شو..بكري داعيا البرلمان لعقد جلسة طارئة: نفوض الرئيس لحماية مصر.. منقذ فتاة المنصورة يروي التفاصيل.. مفاجأة عن أسعار الوقود

شاهد.. تغريدة غامضة لترامب بعد مقتل قاسم سليماني في العراق

أخبار الرياضة..رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان.. سر أزمة طرد طارق حامد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-1-2019

شاهد .. محمد صلاح مع نجم مسرح مصر وزوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير

لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز في شوارع كندا ..صور

لا أثر.. شاهد لحظة مريبة لسيارة تطير من فوق الجبل وغموض حول الحادث