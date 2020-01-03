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أخبار العالم

بعد مقتل سليماني.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الطوارئ ويرفع التأهب على الحدود

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:42 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعلن الطوائ ويرفع التأهب على الحدود
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سمر صالح
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة رفع حالة التأهب والطوارئ على الحدود وذلك عقب اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق.

وسارعت إسرائيل إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح، في أعقاب عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق.

وطلبت الجهات المختصة من الإسرائيليين عدم التوجه إلى منطقة جبل الشيخ في خطوة احترازية لأي رد قد تتعرض له إسرائيل بعد عملية الاغتيال التي أعلنت الولايات المتحدة رسميا مسؤوليتها عن تنفيذها.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني.
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