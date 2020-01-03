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منوعات

قطة تتبنى مجموعة من الكلاب الصغار بعد نفوق قططها الرضع

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قامت قطة فقدت قططها الرضع بتبني مجموعة من الجراء، الكلاب الصغيرة، وإرضاعهم عوضا عن ذلك.

وبدأت القصة فصولها حين تم التخلص من القطة بعد أن وضعت عددا من القطط الصغيرة وتم نقل القطة كاترين وقططها الرضع لمركز رعاية الحيوان فى ولاية غرب الكيب فى جنوب أفريقيا ولكن لسوء الحظ نفقت القطط الرضيعة.

وانتابت كاترين حالة حزن كبيرة وأصبحت تمضى وقتها كله في إصدار صوت يشبه البكاء ولكن الأمور تغيرت حين وصلت أربعة من الجراء، الكلاب الصغيرة، التى يبلغ عمرها ثلاثة أسابيع للمكان.

فقد بدأت القطة كاترين على الفور فى علق الكلاب الصغيرة وبشكل غريزي بدأت ترعاها وتنام بجوارها حتى يمكنها أن ترضع من لبنها.

وقال متحدث باسم مركز رعاية الحيوان، إنه فور أن عثرت القطة كاترين على الكلاب الصغيرة استقرت وعادت لحالتها الطبيعية بعدما تمكنت من ممارسة مشاعر الأمومة.
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