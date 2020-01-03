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فن

نجوم الفن يدعمون الجيش المصري تحت هاشتاج #كلنا_الجيش

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:55 ص
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
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آيه عاطف
عبّر نجوم الفن عن تضامنهم مع قرارات الجيش المصري، وتأييدهم لجميع الخطوات التي ستتخذونها من أجل سلامة مصر وحفظ أم شعبها وذلك تحت هاشتاج #كلنا_الجيش.

قال الفنان محمد هنيدي عبر "تويتر":أنا مصري وكلنا ورا الجيش المصري وأي قررارات القيادة المصرية هتاخدها للدفاع عن مصر وأمنها القومي من البلطجية والمرتزقة".

بينما غرد الفنان كريم عبدالعزيز:"مع مصر ..دائما وأبدًا ..أثق في كل القرارات التي تتخذها الدوله المصريه في الحفاظ على هوية ووحدة أمتنا العربية تجاه التدخل السافر من البعض تجاه الشأن الليبي العربي".

واختتم حديثه قائلًا:"أثق في رئيس بلدي ..أثق فى قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة..أدعم مصر".
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