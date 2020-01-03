نجوم الفن يدعمون الجيش المصري تحت هاشتاج #كلنا_الجيش

عبّر نجوم الفن عن تضامنهم مع قرارات الجيش المصري، وتأييدهم لجميع الخطوات التي ستتخذونها من أجل سلامة مصر وحفظ أم شعبها وذلك تحت هاشتاج #كلنا_الجيش.





قال الفنان محمد هنيدي عبر "تويتر": أنا مصري وكلنا ورا الجيش المصري وأي قررارات القيادة المصرية هتاخدها للدفاع عن مصر وأمنها القومي من البلطجية والمرتزقة".





بينما غرد الفنان كريم عبدالعزيز:"مع مصر ..دائما وأبدًا ..أثق في كل القرارات التي تتخذها الدوله المصريه في الحفاظ على هوية ووحدة أمتنا العربية تجاه التدخل السافر من البعض تجاه الشأن الليبي العربي".



