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أخبار العالم

بعد تفحم جثته.. هكذا تم التعرف على أشلاء قاسم سليماني.. صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:49 ص
سمر صالح
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليد قالوا إنها تعود لجثة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل فجر الجمعة، برفقة القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة في محيط مطار بغداد الدولي، وأعلنت أمريكا مسؤوليتها عنها.

وظهر في الصورة وجود خاتم في أحد أصابع اليد، وهو خاتم عادة ما كان يظهر به سليماني، واعتبر الناشطون أن وجود هذا الخاتم دليل على أن هذه الجثة تعود لسليماني بالفعل.

وأسفرت الضربة بحسب مواقع عراقية عن تفحم جثتي سليماني والمهندس.

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قتلا في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأكد أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، مقتل سليماني والمهندس، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.

واتهم الأسدي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني.

وقال الحشد الشعبي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" إنه يؤكد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي.
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