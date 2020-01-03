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بؤرة الغارة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد.. شاهد

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:58 ص
بؤرة الغارة الأمريكية
بؤرة الغارة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغد
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو صور من مكان بؤرة الغارة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد..

هذه الصور التقطت صباح اليوم الجمعة من مكان الغارة الأميركية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد والتى قد أخمدت النيران التى اشتعلت بهذه السيارات التى كانت تقل قادة من الحشد الشعبى ومن بينهم قاسم سليماني وهو ما أدى لمقتلهم مع قادة آخرين. 

وقد نقلت مجلة "نيوزيوك" الأمريكية عن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الرئيس الأمريكي أشرف على عملية استهداف قاسم سليماني، ونائب زعيم ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في الغارة الجوية، وصادق عليها.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.

وقالت قناة العراقية الرسمية إن القياديين قتلا في القصف الذي استهدف موكبا في محيط مطار بغداد، بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن سقوط ثمانية قتلى في الضربات بينهم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون.



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