مجلس صيانة الدستور الإيراني: اغتيال قاسم سليماني لن يمر بدون رد

أكد أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، اليوم الجمعة، أن اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، لن يمر بدون رد وعلى أعداء البشرية أن یفهموا أن نهج سليماني مستمر.



وأعرب جنتي، في برقية وجهها صباح اليوم الجمعة بمناسبة اغتيال سليماني، مع عدد من قادة ومقاتلي الحشد الشعبي، عن حزنه لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري وعدد من مرافقيه وقادة ومقاتلي الحشد الشعبي.



وقال إن سليماني كان طيلة أربعين عامًا من عمر إيران متواجد في ساحة القتال والمقاومة باستمرار ولم يتخل لحظة واحدة عن الكفاح بدءًا منذ حرب السنوات الثمانية، وانتهاءً بمجابهة التكفيريين وداعش لذلك لن تنسى ما قام به سليماني منذ ان كان قائدا للفرقة 41 كرمان اثناء حرب السنوات الثمانية وقيادة جبهة المقاومة في مواجهة داعش والإرهابيين.