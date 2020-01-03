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أخبار العالم

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويسري وتسلمه احتجاجا على مقتل سليماني بصفته راعيا للمصالح الأمريكية

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:20 ص
اللواء قاسم سليماني
اللواء قاسم سليماني
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أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن استدعاء القائم بأعمال سفارة سويسرا في طهران بصفته راعيا للمصالح الأمريكية، اثر مقتل اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم (الجمعة).

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على موقع تويتر نقلتها وكالة أنباء إرنا الإيرانية إنه تم استدعاء القائم بالأعمال في سفارة السويسرية بطهران بصفته راعيا للمصالح الأمريكية لتسليمه مذكرة احتجاج ايران شديدة اللهجة بشأن اغتيال اللواء قاسم سليماني".

وأضاف موسوي أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لوزير الخارجية وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية بشان مقتل قاسم سليماني.
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