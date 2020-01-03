وليد البطوطي: جميع مقاصد مصر جاهزة لاستقبال أي بنية تحتية.. فيديو

قال وليد البطوطي ، مستشار وزير السياحة الأسبق ، إن كل جزء على أرض مصر أصبح مقصدًا للسياحة والسائحين الأجانب ، مثل مدينة شرم الشيخ وأسوان والأقصر والإسكندرية والبحر الأحمر مرسى علم وغيرها من المدن السياحية الجذابة .





وأضاف وليد البطوطي ، خلال حواره عبر الهاتف المذاع ببرنامج "8 الصبح " على فضائية " dmc " ، أن جميع مقاصد مصر جاهزة لاستقبال أى بنية تحتية ترفع من شأن السياحة المصرية ، لافتا إلى أن العنصر البشرى فى مصر بدا إلى حد ما فى التحرك للأمام ولكننا لازلنا نحتاج إلى تأهيل وتدريب أكبر .





وأشار مستشار وزير السياحة الأسبق، إلى أن وزير سياحة مصر الآن " خالد العنان " ، كان مرشدًا سياحيًا وأستاذا جامعيا وأكاديميا، وكل ذلك يساعد على تقدم وازدهار 2020 فى القطاع السياحى والعديد من القطاعات الأخرى بشكل عام.





وتابع مستشار وزير السياحة الأسبق ، أن كان لابد من دمج الملفين السياحة والآثار معا ، إلى جانب الطيران لأنهما يصبان على بعضهم وذلك منتهى الذكاء وبداية السير على خطوات صحيحة.



