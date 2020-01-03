ضاحي خلفان عن مقتل قاسم سليماني: خدمة للإنسانية

علق القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية على مطار بغداد.



وكتب خلفان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مقتل سليماني خدمة للإنسانية".



وأضاف: " يوم الجمعة في هذا التاريخ الذي أعلن فيه هلاك الخدية البغام الارهابي قاسم سليماني سيذكره التاريخ لامريكا. كأن قناصا اصطاد عصفورا....مقتل قاسم سليماني من قبل الأمريكان".



وتطرق خلفان إلى قرار أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا وكتب خلفان: "اردوغان اذا طاح في ليبيا ..راح".