مدرب كرة يد يوضح مفهوم التربية الحركية في الرياضة

كشف "مدرب كرة اليد " حسام إبراهيم " عن مفهوم التربية الحراكية فى الرياضة.





وقال حسام إبراهيم لـ "صدى البلد" إن للتربية الحركية مفهومين، المفهوم الأول:

يرى أن التربية الحركية تشير إلى تربية الإنسان من خلال الحركة، وهذا المفهوم ينظر إلى الحركة من حيث كونها وسيلة.





المفهوم الثاني للتربية الحركية:

التربية الحركية تشير إلى تنمية القدرات الحركية للفرد، وهذا المفهوم ينظر إلى الحركة على أنها هدف نسعى إلى تنميته لدى الطفل. ونحن نرى أن المفهوم الثاني أكثر دقة وشمول، حيث أنه أثناء تنمية أو تربية الحركة يمكن إكساب الفرد ضمنًا صفات ومعلومات معينة (الشجاعة، حسن اتخاذ القرار).





تعريف علم الحركة:

•العلم الذي يقوم بدراسة الأداء الحركي للإنسان بغرض الوصول بالأداء إلى أعلى مستوى تسمح به إمكانات وطاقات البشر.

•العلم الذي يبحث في الشكل أو التكوين المورفولوجي للحركة.

•العلم الذي يبحث في المظهر الخارجي لسير الحركة.