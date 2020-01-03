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أخبار العالم

بعد مقتل سليماني.. مديرة مبادرة مستقبل إيران: أصبحت حياة الأمريكيين في خطر

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:08 ص
مديرة مبادرة مستقبل
مديرة مبادرة مستقبل إيران بالمجلس الأطلسي باربرا سلافين
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شيماء مصطفى
قالت مديرة مبادرة مستقبل إيران بالمجلس الأطلسي باربرا سلافين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفهم تداعيات ما أطلقه، وذلك في تعليقها على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، تساءلت سلافين في بيان "‏بأي سلطة قانونية تستطيع القوات الأمريكية قتل رئيس قوة القدس الإيرانية".

وأضافت "لا أعتقد أن ترامب يفهم تداعيات ما أطلقه بهذا الأمر"، مشيرة إلى أن هذه هي نهاية ما تبقى من الاتفاق النووي ما يعرض حياة الأمريكيين للخطر.

وكان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارته إلى اليونان للعودة فورا إلى إسرائيل بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس.
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