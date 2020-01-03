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أخبار العالم

Iran# .. مطار بغداد يعود للعمل بعد ساعات من القصف الذي استهدف قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفاد مصدر أمني، الجمعة، بعودة مطار بغداد الدولي إلى العمل بعد ساعات من إغلاقه نتيجة القصف ليلة أمس، والذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، #قاسم_سليماني

ونقلت قناة السومرية العراقية عن المصدر قوله إن "مطار بغداد الدولي يعود إلى الخدمة بعد ساعات من إغلاقه نتيجة القصف ليلة أمس".

وكان مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى وقوع إصابات وحرق عجلتين.
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