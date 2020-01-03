تدوير عصابات داعش.. هل نجحت أمريكا في تحويل العراق لساحة حرب؟

استنكر عباس العرجاوى ، محلل سياسى عراقى عملية استهداف قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيراني في مطار بغداد.





وكشف عباس العرجاوى ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإثارة الفوضى والذهاب نحو دفة الحرب ، لافتا إلى أن الأخيرة نفذت عمليات استشهاد لأكثر من 27 لواء عراقى خلفت ورائها مظاهرات شعبية حاشدة بهدف إسقاط واحراق السفارة الأمريكية فى بغداد .





ولفت عباس العرجاوى ، إلى أن ضمانات بعض القوى لاحتواء مطالب المحتجين العراقيين أمام السفارة الأمريكية فى بغداد والتى طالبت بتغيير مكان الاعتصام مقابل أن يكون هناك قانون لتشريع القوى الأمريكية والذى حرص عليه العراقيين على تنفيذه منذ ما يقرب من عام ولكن التدخلات الأمريكية عرقلت الأمر.





وأوضح عباس العرجاوى ، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة فيما يختص بمحاولة تشتيت العراق بعد أن فشلت أمريكا على أرض الواقع فى تدوير عصابات داعش خاصة بعد خروج الحشد الشعبى العراقى وتصديه للتدخلات الأمريكية الصارخة.





يذكرأن مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد نقلت عن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الرئيس الأمريكي أشرف على عملية استهداف قاسم سليماني، ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في الغارة الجوية، وصادق عليها.



