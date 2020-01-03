AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تدوير عصابات داعش.. هل نجحت أمريكا في تحويل العراق لساحة حرب؟

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:50 ص
ترامب
ترامب
Advertisements
شيرين عادل
استنكر عباس العرجاوى ، محلل سياسى عراقى عملية استهداف قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيراني في مطار بغداد.

وكشف عباس العرجاوى ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإثارة الفوضى والذهاب نحو دفة الحرب ، لافتا إلى أن الأخيرة نفذت عمليات استشهاد لأكثر من 27 لواء عراقى خلفت ورائها مظاهرات شعبية حاشدة بهدف إسقاط واحراق السفارة الأمريكية فى بغداد .

ولفت عباس العرجاوى ، إلى أن ضمانات بعض القوى لاحتواء مطالب المحتجين العراقيين أمام السفارة الأمريكية فى بغداد والتى طالبت بتغيير مكان الاعتصام مقابل أن يكون هناك قانون لتشريع القوى الأمريكية والذى حرص عليه العراقيين على تنفيذه منذ ما يقرب من عام ولكن التدخلات الأمريكية عرقلت الأمر. 

وأوضح عباس العرجاوى ، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة فيما يختص بمحاولة تشتيت العراق بعد أن فشلت أمريكا على أرض الواقع فى تدوير عصابات داعش خاصة بعد خروج الحشد الشعبى العراقى وتصديه للتدخلات الأمريكية الصارخة.

يذكرأن مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد نقلت عن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الرئيس الأمريكي أشرف على عملية استهداف قاسم سليماني، ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في الغارة الجوية، وصادق عليها.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاول اغتيال أمير الكويت.. تعرف على الرجل الثاني في الحشد الشعبي بعد مقتله في قصف العراق

شاهد.. تغريدة غامضة لترامب بعد مقتل قاسم سليماني في العراق

البنتاجون يكشف دور ترامب في عملية استهداف قاسم سليماني

مخاوف من اندلاع حرب.. أول تعليق من الكونجرس الأمريكي على مقتل قاسم سليماني في العراق

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

السيناتور جراهام عن مقتل قاسم سليماني: شكرا لترامب على شجاعته

ترشيحاتنا

تعرف على أشهر ألقاب #قاسم_سليماني

مرعب.. شاهد لحظة ابتلاع الأمواج لرجل وقف على صخرة وسط المحيط

شوبير يستنكر تجاهل دعوة حسام حسن لـ حضور حفل الأفضل في أفريقيا

مقتل صهري قاسم سليماني وعماد مغنية في الضربة الأمريكية على مطار بغداد

في عيد ميلاد ميل جيبسون .. تعرف على عمره الحقيقي وثروته

يا أبوي يعيش.. يا أذبحها.. شاب يحتجز ممرضة لإجبار أطباء على إنقاذ والده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر مخملي.. بوسي تخطف الأنظار في تونس

شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير