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أخبار العالم

إسرائيل واليونان وقبرص: نشر قوات تركية في ليبيا يهدد الاستقرار بالمنطقة

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:22 ص
صفعة لـ أردوغان.
صفعة لـ أردوغان. .اليونان وإسرائيل وقبرص يردوا على تركيا
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سمر صالح
قالت اليونان وإسرائيل وقبرص في بيان مشترك: إن مشروع القانون التركي الذي يسمح بنشر قوات في ليبيا يمثل تصعيدا خطيرا في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا ويهدد بشدة الاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين‭ ‬نتنياهو ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس في البيان: "هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على الأسلحة في ليبيا ويقوض على نحو خطير جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي وسياسي للصراع الليبي".

ووافق البرلمان التركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا في خطوة تمهد لتعاون عسكري أوثق بين أنقرة وطرابلس لكن من المستبعد أن تؤدي إلى نشر فوري للقوات.

وجاءت الخطوة التركية بعدما وقعت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج اتفاقين منفصلين في نوفمبر يتعلق الأول بالأمن والتعاون العسكري والثاني بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط وذلك في إجراء أثار غضب اليونان وإسرائيل ومصر وقبرص.

ودعت الدول الثلاث تركيا إلى عدم إرسال قوات إلى ليبيا والذي سيمثل انتهاكا لسيادة ليبيا الوطنية واستقلالها.
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