الأزهر في أسبوع.. تحديد موعد المؤتمر العالمي لتجديد الفكر.. كبار العلماء: التجديد صناعة دقيقة لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم.. مراجعة 236 مصحفا بروايات مختلفة خلال 2019

حصاد الأزهر في أسبوع

الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني ..27 يناير

ختام الدورة الشرعية الثامنة لـ 33 إماما ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر

كبار العلماء: التجديد صناعة دقيقة لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم

مراجعة 236 مصحفًا بروايات مختلفة وفحص 524 كتابًا خلال 2019

الجامع الأزهر يحث على التكافل والتآخي لاستقبال العام الجديد





شهدت مشيخة الأزهر الشريف، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





في البداية، تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره لـ مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية».





وأعلن الأزهر الشريف عن تنظيم مؤتمره العالمي بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، يومي 27 و28 يناير المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم.





وعبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.





واختتمت فعاليات الدورة الثامنة لتدريب وتأهيل 33 إمامًا من أئمة وخطباء ليبيا ، والتي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وإستمرت شهرًا كاملًا، ألتقى خلالها العلماء الليبيون بالعديد من أساتذة الأزهر الشريف.





كما قامت المنظمة بترتيب عدة زيارات لهم شملت مشيخة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء ، ودار الإفتاء المصرية، وفي نهاية الدورة أقامت المنظمة حفل تكريم لهم حضره كلا من أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأ.د إبراهيم الهدهد - الرئيس السابق لجامعة الأزهر والمستشار العلمى للمنظمة .





وترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاجتماع الدوري لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة والإعداد لمؤتمر الأزهر القادم.





في بداية الاجتماع، أكد أعضاء هيئة كبار العلماء، أن موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الأزهري الوسطي، وأنه لن يسمح لكائن من كان الخروج بما يتناقض مع ما هو معروف عن الأزهر من سماحة واعتدال، مطالبين بالعمل على تعرية كل فكر مخالف، واتخاذ العقوبات الفورية بحق من يثبت ترويجهم له.





وقررت الهيئة إنشاء لجنة ثقافية، تتكفل بإعادة استئناف الموسم الثقافي، بجامعة الأزهر ومدينة البعوث والمدن الجامعية بالأزهر، وإتاحة الوسائل والأدوات التي تساعدها في مواجهة كل فكر يناقض وسطية وسماحة المنهج الأزهري، والعمل على تعرية أصحابه ومروجيه.





وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء هيئة كبار العلماء، المحاور المقترحة لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، لوضع اللمسات النهائية عليها، ومناقشة ما تم إنجازه من إعدادات لإنجاح هذا المؤتمر، وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده، مؤكدين أن التجديد صناعة دقيقة، لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم، وأن للأزهر العديد من الجهود في مجال تجديد العلوم والدعوة، كما نظم الكثير من الأنشطة والفاعليات في ذلك الشأن.





وكشف مجمع البحوث الإسلامية في تقرير حصاده السنوي أن لجنة المصحف الشريف انتهت في عام 2019 من مراجعة (236) مصحفًا بروايات مختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على 4 ختمات أخرى للقرآن الكريم مسجلة، وذلك في إطار دور مجمع البحوث العلمي الذي يقوم به من خلال علماء الأزهر الأجلاء.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن المجمع يولي طباعة المصحف الشريف عناية خاصة من حيث المراجعة والضبط؛ حيث يقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات، للحفاظ على كتاب الله من أية أخطاء تخالف كلام الله.





أضاف عيّاد أن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة تقوم بفحص ومراجعة الكتب والأعمال الدينية التي تحتاج إلى تصريح من الأزهر الشريف، سواء باللغة العربية أم باللغات الأجنبية، حيث تستعين الإدارة بأساتذة جامعة الأزهر الشريف في تخصصات علمية مختلفة لمراجعة تلك الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم فحص 524 كتابًا ومنحها تصريحًا بالنشر، بالإضافة إلى عدد 127 كتابًا قيد الفحص حاليًا، كما تمت مراجعة بعض الأعمال المترجمة ومنها ترجمة فرنسية لمعاني القرآن الكريم، كما تم فحص 4 كتب باللغات الأجنبية، وترجمة 9 كتب أخرى، فضلًا عن فحص 5 مسلسلات دينية.





أوضح الأمين العام أن الإدارة تقوم بإعطاء تصاريح للكتب والأعمال الدينية المتنوعة بعد مراجعتها وفحصها سواء الوارد من الخارج أو ما يتم إرساله إلى دول العالم، حيث تم إنجاز قوائم الصادر والوارد للمصنفات الدينية على النحو الآتي: 2546 مصحفًا شريفًا، 147055 كتابًا دينيًا، 133 لوحة بها آيات وألفاظ قرآنية، وإعطاء تصريح تصدير لعدد 45 رسالة، 508 كشوف، 22 مصحفًا، 9429 كتابًا باللغات الأجنبية.





ونظم الجامع الأزهر ندوة تحت عنوان "كيف نستقبل العام الجديد"، حاضر فيها، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا السابق.



