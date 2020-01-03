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أخبار العالم

قصة الصدفة التي كشفت #قاسم_سليماني للمخابرات السعودية

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء #قاسم_سليماني، خلال عملية أطلقت عليها البرق الأزرق، حيث استهدفته طائرة مسيرة من دون طيار أثناء خروجه من مطار بغداد بصحبة عدد من مرافقيه، ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي.

كان #قاسم_سليماني الملقب بالثعلب الإيراني، مجهولا لدى الأجهزة الاستخباراتية السعودية في بداياته، حيث بذلت السعودية جهودا كبيرة للتعرف عليه، لكنها لم تتعرف عليه إلا عن طريق الصدفة.

وروى الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، وأمين مجلس الأمن الوطني والسفير الأشهر للرياض لدى واشنطن، في حوار مع صحيفة اندبندنت عربية الصدفة الأولى التي تعرف فيها على #قاسم_سليماني

وقال بندر بن سلطان في حواره للصحيفة من داخل قصره شمال أبحر بمحافظة جدة غربي السعودية، إن اسم #قاسم_سليماني كان يتردد في جميع الأحداث التي ترد إلى الأجهزة السعودية، لكن صورته كانت مغيبة ومخفية، أو بشكل أدق لم يكن لدى السلطات السعودية أي وصف تقريبي لـ #قاسم_سليماني، قبل أن تحدث الصدفة.

وتابع الأمير بندر: "خلال لقاء مع علي لاريجاني لاحتواء التوتر في بيروت فيما يعرف بحصار السرايا عام 2007، دخل شخص خلال الاجتماع لم نره من قبل في جميع الزيارات الأربع لإيران، دخل ونحن في منتصف الاجتماع، وجلس في آخر مقعد، وكان معي الأمير سلمان بن سلطان ومساعدي رحاب مسعود".

ويضيف: "كان الأمير سلمان يضع هاتفه الجوال على وضعية "الهزاز" حتى لا يخرج نغمة، وعند تلقيه اتصالا أخرج جواله للرد، وفجأة خرج الشخص الذي كان يجلس في زاوية القاعة بسرعة، ودخل آخر وتوجه نحو لاريجاني وهمس في أذنه".

بعد ذلك طلب لاريجاني الانفراد بي وذهبنا إلى المكتب، فقال: "ما حدث غير أخلاقي ومعيب، كيف تقومون بتصوير #قاسم_سليماني من جوال أحد أفراد وفدكم؟" فاستغربت وقلت: "نصور سليماني!" قال "نعم، الأمير سلمان التقط له صورة ولهذا خرج". فضحكت وأجبت: "شكرا لك لأنك أخبرتنا كيف هو شكل #قاسم_سليماني، دائما أسمع عنه وعن تحركاته ونتائجها السيئة، شكرًا لك لأنك عرّفتنا على ملامح وجهه وسنعود الآن لملفاتنا ونتفحصها أكثر".

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