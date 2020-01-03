يا أبوي يعيش.. يا أذبحها.. شاب يحتجز ممرضة لإجبار أطباء على إنقاذ والده

كان خوف أبن على والده قوي إلى حد جعله يضع السكين على رقبة الممرضات ويطيح بالضرب في طاقم الأطباء داخل إحدى المستشفيات بدولة الكويت، حتى انه اتلف محتويات إحدى الغرف.





مع آخر أيام عام 2019 دخل إلى مستشفى الجهراء بالكويت أبن يصطحب والده في حالة مرضية حرجة كان خلالها الأب فاقد للوعي، مما اضطر الأطباء في المستشفى لإدخال الأب إلى غرفة الإنعاش، بحسب ما نشر موقع " الرأي " الكويتي.





وبمجرد ما تم إدخال الأب إلى العناية المركزة قام الأبن بالإمساك بممرضة فلبينية ووضع على عناقها سكين حاد وهو يصرخ في الأطباء وباقي الطاقم الطبي قائلًا: "يا أبوي يحيا.. يا أذبحها".



