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رياضة

نجم الزمالك السابق: الحكام بيخافوا من الأهلي.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:03 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
قال أسامة حسن نجم فريق الزمالك السابق،إن التحكيم المصري يخاف من النادي الأهلي ومن إعلام القلعة الحمراء.

وقال أسامة حسن في تصريحات لقناة تايم سبورتس:" التحكيم المصري بيخاف أكثر من النادي الأهلي ومن إعلامه القوي،

وأضاف: "لا أتحامل على النادي الأهلي، ولا أقول إن الأهلي يحصل على بطولاته بهذه الطريقة، النادي الأهلي كبير ببطولاته وجماهيره ولاعبيه، وليس لدي مشكلة في ذلك".

وتابع: "في أوقات التحكيم المصري بيلحق الأهلي، وجدول المسابقة يتم تعديله من أجل الأهلي".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع بـ 18 نقطة.
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