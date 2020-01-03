نجم الزمالك السابق: الحكام بيخافوا من الأهلي.. فيديو

قال أسامة حسن نجم فريق الزمالك السابق،إن التحكيم المصري يخاف من النادي الأهلي ومن إعلام القلعة الحمراء.





وقال أسامة حسن في تصريحات لقناة تايم سبورتس:" التحكيم المصري بيخاف أكثر من النادي الأهلي ومن إعلامه القوي،





وأضاف: "لا أتحامل على النادي الأهلي، ولا أقول إن الأهلي يحصل على بطولاته بهذه الطريقة، النادي الأهلي كبير ببطولاته وجماهيره ولاعبيه، وليس لدي مشكلة في ذلك".





وتابع: "في أوقات التحكيم المصري بيلحق الأهلي، وجدول المسابقة يتم تعديله من أجل الأهلي".



