طقس غير مستقر.. تعرف على درجة الحرارة وسرعة الرياح في كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، موجة من الطقس غير المستقر، مصحوبًا بانخفاض شديد في درجات الحرارة، والتي سجلت في الصباح 11 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 60 %، وسرعة الرياح 24 كم / ساعة.





وكانت المحافظة، قد تعرضت إلى سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بمراكز بيلا والحامول والرياض ومطوبس والبرلس، خلال اليومين الماضين، وذلك تأثرًا بنوة عيد الميلاد، التي من المقرر أن تنتهي اليوم.



