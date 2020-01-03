رشا مجدي: متوسط القراءة للطفل العربي بضع دقائق سنويا مقابل 12 ألف دقيقة للغربي

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن التكنولوجيا فى العصر الحالى تتضمن إيجابيات وسلبيات وإن كانت الأخيرة تحظى بنسبة أكبر، لافتة إلى أن أهم السلبيات إنها ساهمت فى ابتعادنا عن الكتاب.





وأوضحت رشا مجدى ، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الجمعة ، أن المشكلة الأكبر فى توغل التكنولوجيا لدرجة أن الأطفال أصبحوا لا يحلمون ويقرأون كتابا سوى الكتب الدراسية.





وأضافت رشا مجدى أن إحصائية كشفت عنها منظمة اليونسكو مؤخرا تضمنت أن متوسط القراءة للطفل العربى لا يتجاوز بضع دقائق فى العام مقابل 12 ألف دقيقة للطفل فى العالم الغربى.





ولفتت رشا مجدى ، إلى أن وسائل تشجيع الطفل على القراءة وتعوده على أن يخصص نصف ساعة يوميا للقراءة حتى وإن كان بمساعدة والديه بقراءة قصة قصيرة على الأقل.





وطالبت رشا مجدى ، بإحاطة الأطفال بمصادر القراءة وذلك من خلال احتواء المنزل على مجموعة كبيرة من الكتب، أيضأ يمكن من خلال مساعدة الوالدين لأبنائهم على قراءة الترجمة العربية على الأفلام الأجنبية.



